08 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da feci kaza! 2 İETT otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı

İstanbul'da feci kaza! 2 İETT otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
ABONE OL
İstanbul’da feci kaza! 2 İETT otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı

Ataşehir'de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani fren yapan İETT otobüsüne, arkasından gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VP 6066 plakalı E.B. yönetimindeki İETT otobüsü seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaptı.

O esnada arkadan gelen 34 JR 0036 plakalı N.T. yönetimindeki İETT otobüsü sürücüsü öndeki İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir yolcu hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine , polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan yolcuyu çevredeki hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayı gören Zeynel Abidin Yılmaz, "Öndeki araç, durağa yanaşmak isterken aniden önüne köpek çıkıyor. Köpeğe çarpmamak için ani fren yapıyor. Arkadan otobüste duramayıp öndeki otobüse vuruyor. 1 yolcu hafif yaralandı. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldü, durumu iyi" şeklinde konuştu.

Klasik İETT arızası! Enkazı ittirmek yine vatandaşa kaldı KLASİK İETT ARIZASI! ENKAZI İTTİRMEK YİNE VATANDAŞA KALDI
İETT otobüsü dehşet saçtı! İETT OTOBÜSÜ DEHŞET SAÇTI!
3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı 3 İETT OTOBÜSÜ ZİNCİRLEME KAZA YAPTI
Eyüpsultan’daki İETT dehşeti kamerada! EYÜPSULTAN'DAKİ İETT DEHŞETİ KAMERADA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA