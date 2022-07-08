İstanbul'da feci kaza! 2 İETT otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı
Ataşehir'de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani fren yapan İETT otobüsüne, arkasından gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VP 6066 plakalı E.B. yönetimindeki İETT otobüsü seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaptı.
O esnada arkadan gelen 34 JR 0036 plakalı N.T. yönetimindeki İETT otobüsü sürücüsü öndeki İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir yolcu hafif yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine , polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan yolcuyu çevredeki hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayı gören Zeynel Abidin Yılmaz, "Öndeki araç, durağa yanaşmak isterken aniden önüne köpek çıkıyor. Köpeğe çarpmamak için ani fren yapıyor. Arkadan otobüste duramayıp öndeki otobüse vuruyor. 1 yolcu hafif yaralandı. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldü, durumu iyi" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Benzin ve motorine zam var mı? 8 Temmmuz benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- Arefe günü kamu kurumları açık mı? 8 Temmuz Cuma noterler, adliyeler, kargolar, bankalar açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü sağlık ocağı açık mı? 8 Temmuz Cuma hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Son açıklamalar
- 8 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zamlı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Yatan iller neresi?
- Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma Arefe Günü İETT, otobüsler, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?
- 450-600 TL hesaplara yatıyor! Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 destek parası ne zaman yatacak?
- Teşrik tekbirleri başladı mı? Arefe günü tekbir ne zaman başlar? Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir?
- Gözler ÖSYM'de: 8 Temmuz YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekli maaşı bugün yatar mı? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce ödenecek mi?
- Shinzo Abe öldü mü? Japonya eski başbakanı Shinzo Abe sağlık durumu nasıl? Suikast olayı ne zaman oldu?
- Arefe günü yarım gün resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma arefe günü yarım gün çalışma saatleri nasıl olacak? Mesai saatleri...
- Arefe günü otobüsler ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma günü toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, İETT...