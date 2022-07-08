İstanbul’da feci kaza! 2 İETT otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VP 6066 plakalı E.B. yönetimindeki İETT otobüsü seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaptı.