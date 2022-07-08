Tekirdağ’da kontrolden çıkan TIR kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı biçti geçti: 12 yaralı
YAŞAM İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, TIR'ın kırmızı ışıkta duran sekiz araca çarptığı kazada dördü çocuk 12 şahıs yaralandı. Kazanın ardından sonra yaya olarak kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için harekete geçti.
DİREKSİYON KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
Emin G. yönetimindeki 26 AEG 002 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
12 YARALI
TIR'ın çarparak sürüklediği 8 araçta bulunan 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
TIR sürücüsü Emin G. ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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