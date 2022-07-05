Aylin Sözer cinayetinde kritik gelişme! Kritik materyal incelemesi

TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından Ayyıldız hakkında "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçu başta olmak üzere 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kardeşi Murat Delbe'nin de olay günü IBAN numarasını göndererek, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.