Aylin Sözer’in ölümünde flaş gelişme! Sanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Aylin Sözer'in, cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Zanlı Kemal Ayyıldız'ın mahkeme salonundaki savunması ise şaşkına çevirdi. İşte Aylin Sözer cinayetinin son dakika detayları…
Giriş Tarihi: 08.10.2021
17:03 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
17:03
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i (48) İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinde öldürdüğü gerekçesiyle hakkında beş ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 sene 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kemal Ayyıldız'ın yargılanma süreci başladı. Mahkemede zanlı Ayyıldız, ağlayarak kendisine tuzak kurulduğunu öne sürerken müşteki kız kardeş yaşadığı korkunç olay gününü anlattı. Hakim, şahitlerin de dinlenmesinin ardından zanlının tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine tutuklu sanık Kemal Ayyıldız, SEGBİS sistemiyle bağlanırken, müştekiler Ayhan Sözer, Nilay Sözer, Arda Çapan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
"CİNAYETİ BEN İŞLEMEDİM"
Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Kemal Ayyıldız, suçsuz olduğunu öne sürerek, cinayeti kendisinin işlemediğini, kendisine tuzak kurulduğunu, yapılanların bir başkası tarafından yapıldığını iddia etti. Mahkeme başkanı, sanık Ayyıldız'ın soruşturmanın yürütüldüğü sırada cezaevinden dilekçe yazarak tüm gerçekleri anlatacağını söylediğini tutanağa yazdırdı.
"KAPIYI KİMİN AÇTIĞINI BİLMİYORUM"
Sanık Ayyıldız savunmasının devamında Aylin Sözer'i çok eskiden beri tanıdığını belirterek,
"Aylin'den alacağım için evine görüşmeye gittim. Ben bankalara borcum olduğu için cebimde parayı tutamıyordum, yiyordum. Aylin bana bankadan para gönderiyordu. Biriktirdiğim paraları istiyordum. Bana bunları yapanın kim olduğunu bilmiyorum. Olaydan önce uyuşturucu almıştım. Olay günü kapıyı çaldım. Kapıyı kimin açtığını bilmiyorum" şeklinde konuştu.
"BURAYI YAKMAZSAN SEN VE ÇOCUKLARIN ÖLECEK"
Kapıyı açan kişinin başında kapşon, yüzünde maske olduğunu iddia eden sanık Ayyıldız,
"Ayakkabılarımı çıkarmak için eğildiğimde sanırım bir şeyle kafama vurdu. Ben bayılmışım. Kendime geldiğimde Aylin banyoda cansız yatıyordu. Görünce farkına vardım bağırmaya başladım. Benim ellerim bağlıydı. Bu kişi yerdeki kanları bana temizletti. En ufak hatamda çocuklarımın ve benim kafama sıkacağını söyledi. Aylin Sözer'i sürükleyerek yatağa götürttü. Daha sonra tabletten çocuklarımın görüntülerini izlettirdi. Burayı yakmazsan sen ve çocukların ölecek dedi." diyerek ortamın karanlık ve loş olmasından bu kişiyi göremediğini aktardı.