Aylin Sözer’in ölümünde flaş gelişme! Sanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade

"BURAYI YAKMAZSAN SEN VE ÇOCUKLARIN ÖLECEK"

Kapıyı açan kişinin başında kapşon, yüzünde maske olduğunu iddia eden sanık Ayyıldız, "Ayakkabılarımı çıkarmak için eğildiğimde sanırım bir şeyle kafama vurdu. Ben bayılmışım. Kendime geldiğimde Aylin banyoda cansız yatıyordu. Görünce farkına vardım bağırmaya başladım. Benim ellerim bağlıydı. Bu kişi yerdeki kanları bana temizletti. En ufak hatamda çocuklarımın ve benim kafama sıkacağını söyledi. Aylin Sözer'i sürükleyerek yatağa götürttü. Daha sonra tabletten çocuklarımın görüntülerini izlettirdi. Burayı yakmazsan sen ve çocukların ölecek dedi." diyerek ortamın karanlık ve loş olmasından bu kişiyi göremediğini aktardı.