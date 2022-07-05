Gece kulübü cinayetinde flaş gelişme! Silahı ateşleyen koruma için karar verildi

"MERMİM VARDI, İSTESEM DAHA FAZLA ATEŞLERDİM"

Hakimlikteki ifadesinde kulübün ortaklarından biri olduğunu söyleyen şüpheli Yılmaz, "Maktulle arkadaşları kulübe geldi. Bazısının elinde bazısının da belinde silah vardı. Maktul içeride havaya doğru ateş etmeye başladı ve silahı ortağım Nizamettin Özlü'ye doğrulttu. Ben de silahı ona doğru doğrulttum. Birden bana ateş etti. Ben hedefinden kaçmaya çalışırken yaralandım ve ateş etmeye başladım. Silahını yere düşürünce ateş etmeyi bıraktım. Mermim vardı, istesem ateşlemeye devam ederdim" diyerek yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.