Gece kulübü cinayetinde flaş gelişme! Silahı ateşleyen koruma için karar verildi
İstanbul Ataşehir'deki bir gece kulübünün girişinde çıkan tartışma cinayete dönüştü. 5 Haziran'daki olay iddiaya göre Murat Dinler'in gece kulübüne girmek istemesine ve alınmamasıyla başlıyor. Dinler ve mekan koruması Emre Yılmaz arasındaki tartışmada silahlar çekilerek kan dönülüyor. Dinler'in hayayını kaybesi sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında koruma Yılmaz tutuklandı.
Ataşehir'de bulunan bir gece kulübünde 5 Haziran tarihinde yaşanan olayda silahlar konuştu. İddiaya göre gece kulübüne girmek isteyen Murat Dinler ve Dinleri'i içeri almak istemeyen kulübün koruması Emre Yılmaz tartışma çıktı.
Arbedenin ardından gece kulübüne girmeyi başaran Dinler, işletme sahibi olan Nizamettin Özlü'nün yanına giderek 'Beni nasıl içeri almazsınız' diyerek silah çekti. Bu esnada Dinler'in peşinden gelen Emre Yılmaz, iddiaya göre Dinler'e peş peşe ateş etti. Murat Dinler olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Yılmaz ise Dinler'in silahından çıkan mermiyle kolundan yaralandı.
SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ
Kulüpte bulunan 4 müşterinin de yaralandığı korkunç olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emre Yılmaz, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şüpheli Emre Yılmaz savcılıktan 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
"MERMİM VARDI, İSTESEM DAHA FAZLA ATEŞLERDİM"
Hakimlikteki ifadesinde kulübün ortaklarından biri olduğunu söyleyen şüpheli Yılmaz, "Maktulle arkadaşları kulübe geldi. Bazısının elinde bazısının da belinde silah vardı. Maktul içeride havaya doğru ateş etmeye başladı ve silahı ortağım Nizamettin Özlü'ye doğrulttu. Ben de silahı ona doğru doğrulttum. Birden bana ateş etti. Ben hedefinden kaçmaya çalışırken yaralandım ve ateş etmeye başladım. Silahını yere düşürünce ateş etmeyi bıraktım. Mermim vardı, istesem ateşlemeye devam ederdim" diyerek yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.
ŞÜPHELİ KORUMA TUTUKLANDI
Sabah'ın haberine göre hakimlik, kamera görüntülerinde maktulün ölümüne sebep olan silahın şüpheli tarafından ateşlendiğinin görülmesi, şüphelinin silahı ruhsatsız silahla işlemesi, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi oluşması gerekçeleriyle şüpheli Emre Yılmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...
- Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Temmuz-Aralık dönemi MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para?
- Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?
- ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Özel Güvenlik Görevlisi 98. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
- AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- DSİ personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? DSİ personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?
- 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Dünya Kupası hangi ayda başlayacak?
- Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek, bitti mi? Steam yaz indirimleri ne kadar sürecek?
- TOKİ'den 100.000 konut müjdesi! Açıklama geldi, tarih belli oldu! TOKİ 100 bin konut hangi illere yapılacak? Başvurular ise...
- YKS sonuç tarihi açıklandı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM ile YKS sonuç tarihi açıklandı mı?
- Aile Destek Programı ne zaman sonuçlanır? Aile Destek Programı başvuruları bitti mi, devam ediyor mu?
- Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, kaçıncı hafta? FB GS maçı hangi tarihte oynanacak?