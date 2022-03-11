Akademisyen Aylin Sözer cinayetinde yeni gelişme! Dikkat çeken IBAN savunması

CİNAYETİ ANNESİ TELEVİZYONDAN GÖRMÜŞ

Öğle saatlerinde annesinin kendisini arayarak televizyonda ağabeyinin öldürme olayına karıştığını, bir bilgisi olup olmadığını sorduğunu aktaran sanık, "Ben de bilgim olmadığını, evde uyuduğumu söyledim. Daha sonra telefonu, internette olayı araştırmaya başladım. Öldürme olayı ile ilgili bir bilgim yoktur, öldürme olayı meydana geldikten sonra ben olaylara vakıf oldum" diye konuştu.

"OLAY GÜNÜ DARGINDIK, CİNAYETLE ALAKAM YOK"

Ağabeyi ile aynı evi paylaştığını ancak olay tarihinde dargın olduklarını belirten Murat Delbe, "Başka bir numaradan beni aradı. Sesinden tanıdım. Ağabeyimle konuştuğumda herhangi bir polis ya da ambulans sireni duymadım. Benim cinayetle ilgim ve alakam yok, cinayet olacağını bilmiyordum" dedi. Bu ifade yargılamanın yapıldığı İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.