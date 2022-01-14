Aylin Sözer davasında flaş gelişme! Çilingir ve Sözer’in arkadaşı bir bir anlattı

"KAPININ BULUNDUĞU ARALIKTAN YOĞUN BİR ATEŞ ÇIKTI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Kamer Ç., ifadesinde 'Ben olay tarihinde çilingir olarak çalışıyordum. Olay günü bir kapı açılması için telefonum çaldı. Adresin önünde polis memurları ve bir kaç bayan vardı. Açılması istenen kapının iki kilidi vardı. Alt kilidinin anahtarı vardı ancak üst kilidin anahtarı yoktu. Bana verilen talimat doğrultusunda kapının üst kilidini açtım. Ben kapıyı açmama rağmen kapı tamamen açılmadı. Kısa bir süre sonra kapı itilerek tekrar kapatıldı. Bende bunun üzerine orada bulunan görevlilere içeri de birinin olduğunu söyledim. Polis memurları da kapıya vurarak içeride bulunan kişinin kapıyı açmasını söylüyordu. O esnada sol tarafta bulunan aynadan, içeride bulunan birinin mutfağa doğru yöneldiğini oradan bıçak alarak kapıya doğru yöneldiğini gördüm. Yine kısa bir süre sonra kapının bulunduğu aralıktan yoğun bir ateş çıktı. Sonrasında ben aşağı indim. Benim olayla ilgili bildiklerim bundan ibarettir' şeklinde konuştu.