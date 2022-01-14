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Haberler Galeri Aylin Sözer davasında flaş gelişme! Çilingir ve Sözer’in arkadaşı bir bir anlattı

Aylin Sözer davasında flaş gelişme! Çilingir ve Sözer’in arkadaşı bir bir anlattı

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görev alan 48 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i Maltepe'de bulunan evinde öldürmesi sebebiyle hakkında beş ayrı suçtan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 35 sene 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Kemal Ayyıldız hakim karşısına çıktı. Mahkemede şahit olarak dinlenen çilingir vahşetin yaşandığı günü anlatırken öteki tanık da kapının dışında yaşadıklarını tek tek anlattı. Duruşma sonunda hakim gelecek celsede öteki tanıkları dinlemesine ve zanlı Ayyıldız'ın da tutukluluk halinin devamına hüküm vererek davayı erteledi.

Giriş Tarihi: 14.01.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 16:05
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Aylin Sözer davasında flaş gelişme! Çilingir ve Sözer’in arkadaşı bir bir anlattı

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer' (48) eski sevgilisi Kemal Ayyıldız tarafından vahşice katledildi. Sözeri'i boğazından kesip yakarak canice katlettiği sebebiyle zanlı Kemal Ayyıldız hakkında beş farklı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 sene 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

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Aylin Sözer davasında flaş gelişme! Çilingir ve Sözer’in arkadaşı bir bir anlattı

TUTUKLU ZANLI KEMAL SEBGİS İLE KATILDI

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. celsesine tutuklu sanık Kemal Ayyıldız cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlanırken müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatın da geldiği duruşmada sanık avukatının mazeret sunduğu görüldü.

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Aylin Sözer davasında flaş gelişme! Çilingir ve Sözer’in arkadaşı bir bir anlattı

MAKTÜLÜN EVİNDE KEŞİF TALEBİ

Duruşmada müşteki avukatları, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istediklerini belirterek 'Bir önceki celse maktulün evinde keşif yapılması talebimiz vardı. Sunmuş olduğumuz bu talep mahkeme heyetince reddedilmişti. Ancak maktulün bulunmayan taşınabilir bilgisayarının biz halen evde olduğunu düşünüyoruz. Keşifle ilgili talebimizin bu husus dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bizim bir önceki celse dinlenen tanık beyanları doğrultusunda da bir suç duyurusu talebimiz vardı. Bu hususun dikkate alınmasını talep ederiz' dedi.

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Aylin Sözer davasında flaş gelişme! Çilingir ve Sözer’in arkadaşı bir bir anlattı

"KAPININ BULUNDUĞU ARALIKTAN YOĞUN BİR ATEŞ ÇIKTI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Kamer Ç., ifadesinde 'Ben olay tarihinde çilingir olarak çalışıyordum. Olay günü bir kapı açılması için telefonum çaldı. Adresin önünde polis memurları ve bir kaç bayan vardı. Açılması istenen kapının iki kilidi vardı. Alt kilidinin anahtarı vardı ancak üst kilidin anahtarı yoktu. Bana verilen talimat doğrultusunda kapının üst kilidini açtım. Ben kapıyı açmama rağmen kapı tamamen açılmadı. Kısa bir süre sonra kapı itilerek tekrar kapatıldı. Bende bunun üzerine orada bulunan görevlilere içeri de birinin olduğunu söyledim. Polis memurları da kapıya vurarak içeride bulunan kişinin kapıyı açmasını söylüyordu. O esnada sol tarafta bulunan aynadan, içeride bulunan birinin mutfağa doğru yöneldiğini oradan bıçak alarak kapıya doğru yöneldiğini gördüm. Yine kısa bir süre sonra kapının bulunduğu aralıktan yoğun bir ateş çıktı. Sonrasında ben aşağı indim. Benim olayla ilgili bildiklerim bundan ibarettir' şeklinde konuştu.

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Aylin Sözer davasında flaş gelişme! Çilingir ve Sözer’in arkadaşı bir bir anlattı

"İÇERDEKİ ELİNDEKİ BIÇAKLA KAPININ ARKASINDAN SAVURDU"

Tanık Derya A. ise ifadesinde, 'Olay günü Aylin'in asistanı olan Serkan beni telefonla aradı. Aylin'e ulaşamadığını, bu amaçla Nilay'ın telefonu olup olmadığını sordu ve ben de verdim. Bir müddet sonrası Nilay beni aradı. Aylin'e ulaşamadığını, Aylin'i aradığında telefonunu açmadığını, Aylin'in telefonundan kendisine küfür ve anlamsız mesajlar geldiğini, kapısının kilidinin kapalı olduğunu, elindeki anahtar ile kapısını açamadığını, içeriden gölge şeklinde karartılar gördüğünü söyledi. Bende bunun üzerine Aylin'in evine gittim. Tesadüfen kafamı kaldırıp onun ikametine baktığımda otomatik olarak açıldığını bildiğim panjurların yarı açık vaziyette olduğunu gördüm. Kapıya çıktığımda komşularla birlikte mercek bölümünden içeride hareket eden bir görüntü olduğunu fark ettik. Aylin'in telefonundan küfürlü ve değişik mesajlar geliyordu. Sonrasında polisi ve çilingiri aradık. Çilingir kapıyı açamadı, içerdeki kişi elindeki bıçakla kapının arkasından savurdu' dedi.