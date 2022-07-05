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Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022
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Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban ibadetlerinin idrak edileceği yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda izin planlarını yapacak olan milyonlarca vatandaş tatil günlerine odaklanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram tatili tarihleri 2022, Kurban Bayramı öncesi Kabine Toplantısı'nda alınan kararla netlik kazandı. Hafta sonu başlayacak olan Kurban Bayramı'nın tatil günlerinin 9 güne çıkması için beklentiler yoğunlaşırken; beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

27 Haziran Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." açıklamasında bulundu.

9-10-11-12 Temmuz Salı tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatili, 15 Temmuz Cuma günü ile birleşti. Çarşamba ve perşembe gününün tatil ilan edilmesinden dolayı Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı tatili, arife günü ile birlikte toplam 4,5 gün olarak idrak edilmektedir. Dolayısıyla arife günü de Resmi Gazete verilerine göre yarım gün tatil olarak sayılmaktadır.

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