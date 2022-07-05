Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram tatili tarihleri 2022, Kurban Bayramı öncesi Kabine Toplantısı'nda alınan kararla netlik kazandı. Hafta sonu başlayacak olan Kurban Bayramı'nın tatil günlerinin 9 güne çıkması için beklentiler yoğunlaşırken; beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?