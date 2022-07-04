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Zonguldak’ta yaşlı adam el frenini çekmeyi unuttuğu aracın altında kalarak hayatını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.07.2022
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Zonguldak’ta yaşlı adam el frenini çekmeyi unuttuğu aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında ezilen 82 yaşındaki Cemal Saltan yaşamını yitirdi. Savcının incelemelerinin ardından yaşlı adamın cesedi morga kaldırıldı.

Kaza, öğle sularında, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Yakademirciler köyünde yaşandı.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU

Cemal Saltan'ın evinin önüne park edip el frenini çekmeden indiği 67 ZC 984 plakalı otomobili aniden hareket etti.

ARACININ ALTINDA EZİLDİ

Bu sırada Cemal Saltan, otomobilin altında kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

AFAD ekibi, kaldırma yastığı kullanarak Saltan'ı otomobilin altından çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cemal Saltan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Cemal Saltan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

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