Vicdansız Yunanistan'dan insanlık dışı muamele! Denizin ortasında doğdu
Göçmenlere insanlık dışı muamelerine devam eden Yunanistan bu kez de hamile bir kadını denizin ortasında bıraktı. Aydın açıklarında Yunan unsurlarınca itilen 28 kaçak göçmen arasında bulunan Kamerun uyruklu hamile Havol Cepta denizin ortasında botta doğum yaptı. Dalgalarla sürüklenen bottaki kaçaklar Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, doğum yapan anne ile erkek bebeği hastanede tedaviye alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı sabah saat 05.00 sıralarında Didim açıklarında bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı.
Lastik botla yurt dışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Kamerun uyruklu Havol Capta'nın denizin ortasında doğum yaptığı anlaşıldı.
Anne ve yeni doğan erkek bebekle birlikte 28 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Botuna alınarak kıyıya getirildi.
ANNE VE BEBEĞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yeni doğum yapan Havol Capta ile Juvel Capta ismi verilen erkek bebeği Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen anne ile bebeğin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kontrollerin ardından Havol Capta ve bebeği Juvel Capta, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Batuhan mektup olayı ne? Acun Ilıcalı'nın Batuhan'a mektup yazdığı iddiası ortalığı karıştırdı...
- Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
- Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu geçen sene ne dedi? "Geçen sene baya..."
- Survivor Batuhan'ın annesine ne oldu? Survivor Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakaya kim, ne söyledi? "Bir anneye yakışmayan şeyler"
- Survivor 2022 şampiyon kim oldu? Survivor birincisi kim oldu, kazandı? Nisa mı, Adem mi şampiyon oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıkladı...
- Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2022 SMS ücreti kaç para?
- 3 maddeyle erken emeklilik fırsatı! Tek çırpıda 6 yıl birden düşüyor! 51,52,53,54 yaşında primi dolan herkes...
- Survivor birincisi ne kadar, kaç TL kazanacak? Survivor 2022 1.sine ne veriliyor, ödülü ne? İşte kazanan isimin alacağı büyük ödül...
- Survivor final nerede yapılacak 2022? Tersane İstanbul nereden, nasıl gidilir? Tersane İstanbul konum bilgisi...
- SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Zamlı Temmuz emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?
- Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri hangi tarihlerde ödenecek? SSK, Bağkur emeklisi...
- Açık lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınavları online mı olacak 2022? MEB son açıklamalar sayfası...