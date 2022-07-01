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Vicdansız Yunanistan'dan insanlık dışı muamele! Denizin ortasında doğdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Vicdansız Yunanistan’dan insanlık dışı muamele! Denizin ortasında doğdu

Göçmenlere insanlık dışı muamelerine devam eden Yunanistan bu kez de hamile bir kadını denizin ortasında bıraktı. Aydın açıklarında Yunan unsurlarınca itilen 28 kaçak göçmen arasında bulunan Kamerun uyruklu hamile Havol Cepta denizin ortasında botta doğum yaptı. Dalgalarla sürüklenen bottaki kaçaklar Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, doğum yapan anne ile erkek bebeği hastanede tedaviye alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sabah saat 05.00 sıralarında Didim açıklarında bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı.

Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 28 kaçak göçmeni kurtardı.

Lastik botla yurt dışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Kamerun uyruklu Havol Capta'nın denizin ortasında doğum yaptığı anlaşıldı.

Anne ve yeni doğan erkek bebekle birlikte 28 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Botuna alınarak kıyıya getirildi.



ANNE VE BEBEĞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yeni doğum yapan Havol Capta ile Juvel Capta ismi verilen erkek bebeği Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen anne ile bebeğin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kontrollerin ardından Havol Capta ve bebeği Juvel Capta, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

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