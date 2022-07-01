Vicdansız Yunanistan’dan insanlık dışı muamele! Denizin ortasında doğdu

Burada sağlık kontrolünden geçirilen anne ile bebeğin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kontrollerin ardından Havol Capta ve bebeği Juvel Capta, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

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