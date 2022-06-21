Son dakika: Yunanistan’ın insanlık dışı tutumu Birleşmiş Milletler raporunda : Sığınmacıları geri itme politikaları haline geldi

KURTARMAK YASAK

* Yunanistan'da 4 Eylül 2017'de çıkarılan bir yasayla sivillerin ya da insan hakları örgütlerinin sığınmacılar için denizde arama-kurtarma çalışması yapmasının yasaklandığına dikkat çekildi. Raporda, "Sivil toplum örgütleri sadece Yunan sahil güvenlik makamlarının izni ve talimatları doğrultusunda hareket edebiliyor. Sığınmacıları kurtarmak için girişimde bulunan siviller, ciddi para ve hapis cezaları ile karşı karşıya kalabiliyor" denildi.