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Mersin'de DEAŞ'a "şafak" operasyonu! Drone ile tespit edilip yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu! Drone ile tespit edilip yakalandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi 14 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 200 polisin katılımıyla 14 şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda aramalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt içerisinde faaliyet yürüterek hem finans hem de ekipman desteği sağladığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 14 zanlının adresine "şafak" vakti operasyon düzenlendi.

Dron destekli operasyona yaklaşık 200 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

DAMA ÇIKARAK KAÇMAYA ÇALIŞAN ZANLI DRON İLE TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir adresteki baskında, evin damına çıkarak kaçmaya çalışan zanlı, dron ile tespit edildi. Şüpheli, dama çıkan ekipler tarafından yakalandı.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki aramalar devam ediyor.

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