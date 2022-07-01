Mersin'de DEAŞ'a "şafak" operasyonu! Drone ile tespit edilip yakalandı
Mersin'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi 14 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 200 polisin katılımıyla 14 şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda aramalar devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt içerisinde faaliyet yürüterek hem finans hem de ekipman desteği sağladığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 14 zanlının adresine "şafak" vakti operasyon düzenlendi.
Dron destekli operasyona yaklaşık 200 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
DAMA ÇIKARAK KAÇMAYA ÇALIŞAN ZANLI DRON İLE TESPİT EDİLİP YAKALANDI
Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir adresteki baskında, evin damına çıkarak kaçmaya çalışan zanlı, dron ile tespit edildi. Şüpheli, dama çıkan ekipler tarafından yakalandı.
Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki aramalar devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Batuhan mektup olayı ne? Acun Ilıcalı'nın Batuhan'a mektup yazdığı iddiası ortalığı karıştırdı...
- Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
- Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu geçen sene ne dedi? "Geçen sene baya..."
- Survivor Batuhan'ın annesine ne oldu? Survivor Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakaya kim, ne söyledi? "Bir anneye yakışmayan şeyler"
- Survivor 2022 şampiyon kim oldu? Survivor birincisi kim oldu, kazandı? Nisa mı, Adem mi şampiyon oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıkladı...
- Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2022 SMS ücreti kaç para?
- 3 maddeyle erken emeklilik fırsatı! Tek çırpıda 6 yıl birden düşüyor! 51,52,53,54 yaşında primi dolan herkes...
- Survivor birincisi ne kadar, kaç TL kazanacak? Survivor 2022 1.sine ne veriliyor, ödülü ne? İşte kazanan isimin alacağı büyük ödül...
- Survivor final nerede yapılacak 2022? Tersane İstanbul nereden, nasıl gidilir? Tersane İstanbul konum bilgisi...
- SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Zamlı Temmuz emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?
- Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri hangi tarihlerde ödenecek? SSK, Bağkur emeklisi...
- Açık lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınavları online mı olacak 2022? MEB son açıklamalar sayfası...