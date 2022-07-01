01 Temmuz 2022, Cuma
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Bursa'da 2 Temmuz Cumartesi günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2022
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Bursa’da 2 Temmuz Cumartesi günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bursa'da 2 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ının Bursa ziyaretinden dolayı Bursa Emniyet Müdürlüğü, trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu.

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