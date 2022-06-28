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Son dakika: İzmir açıklarında Yunanistan'ın ittiği 154 kaçak göçmen kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Son dakika: İzmir açıklarında Yunanistan’ın ittiği 154 kaçak göçmen kurtarıldı

Son dakika haberine göre İzmir'in Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 154 kaçak göçmen kurtarıldı.

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