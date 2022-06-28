Yunanistan’ın köle planı ortaya çıktı! Korkunç uygulama

Suriyeli sığınmacı olayı şöyle anlattı:

Evros'tan Yunanistan'a sığınma talebiyle geçtim. Coplarla dövüldüm ve soyulup aşırı kalabalık hücrelere tıkıldım. Daha sonra kenara çekildim ve 'ya polis için çalışırsın ya da kaçakçı olarak hapse girersin" dediler.

