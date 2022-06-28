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Yunanistan'ın köle planı ortaya çıktı! Korkunç uygulama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Yunanistan’ın köle planı ortaya çıktı! Korkunç uygulama

Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muamele tüm dünyada da yankı uyandırdı. İnsanlık dışı görüntüler basında dolaşmaya devam ederken The Guardian, Yunanistan'ın 'köle planını' ortaya çıkardı. Sınırda bulunan sığınmacılar, akla mantığa gelmez planı bir bir anlattı.

Yunanistan'ın sınırdan geri ittiği göçmenler son zamanda uluslararası alanda da dünyanın dikkatini çekiyor. Ülkenin sınırdaki binlerce sığınmayıcı geri istemesi ise uluslararası alanda tepkilere yol açıyor.

Yunanistan’ın köle planı ortaya çıktı! Korkunç uygulama

The Guardian gazetesi, manşetinde bu konuyla ilgili bir habere değindi. Gazete, Yunan polisinin zorlanarak bazı sığınmacıları Türkiye'ye geri itme faaliyetlerinde bulundurulduğunu ifade etti.

Yunanistan’ın köle planı ortaya çıktı! Korkunç uygulama

Yaşananları ise sınırda kalan sığınmacılar anlattı. Suriyeli ve Faslı 6 göçmen, Yunanistan'da bir ay kalmalarına izin veren bir not karşılığında Meriç nehri üzerindeki geri itme operasyonlarına zorlandığını anlattı. Sığınmacılardan ikisi ise kendilerini 'köle' olarak tanımadı.

Yunanistan’ın köle planı ortaya çıktı! Korkunç uygulama

Bazı sığınmacılar ise The Guardian'a verdiği demeçte sığınmacıların Yunan polisi tarafından soyulup şişme botlara bindirilerek insanları geri itmeleri için emir aldıklarını söyledi.

Yunanistan’ın köle planı ortaya çıktı! Korkunç uygulama

Suriyeli bir sığınmacı, Yunanistan-Türkiye sınırına yakın bir yerde bulunan polis hücresinde 3 ay geçirdikten sonra diğerlerini geri ittiğini itiraf etti.

Yunanistan’ın köle planı ortaya çıktı! Korkunç uygulama

Suriyeli sığınmacı olayı şöyle anlattı:

Evros'tan Yunanistan'a sığınma talebiyle geçtim. Coplarla dövüldüm ve soyulup aşırı kalabalık hücrelere tıkıldım. Daha sonra kenara çekildim ve 'ya polis için çalışırsın ya da kaçakçı olarak hapse girersin" dediler.

Yunanistan’ın köle planı ortaya çıktı! Korkunç uygulama

Böylece Suriyeli sığınmacı Yunanistan'da 1 ay kalma şartıyla diğer sığınmacıları geri püskürtmeye başlamış. Gündüzleri kilit altında tutulan sığınmacı geceleri serbest olduğunu söyledi.

Yunanistan’ın köle planı ortaya çıktı! Korkunç uygulama

Başka bir polis karakolundaki 3 Suriyeli'nin de benzer bir hikaye anlattığı söylendi. Hayalleri için yüklü miktarda para ödeyen sığınmacılar, kendi geçişleri karşılığında diğer göçmen teknelerinin Türkiye'ye kürekle geri itileceğini öğrendikten sonra dehşete düştüklerini söylediler.

Yunanistan’ın köle planı ortaya çıktı! Korkunç uygulama

The Guardian, kendisiyle birlikte önde gelen bazı kuruluşlarla birlikte bu ifadeleri doğrulayan belgeler ifade ettiklerini dile getirdi.

Yunanistan’ın köle planı ortaya çıktı! Korkunç uygulama

Yunanistan, göçmenlere yaptığı zulüm iddialarını kesin bir dille reddediyor. Mart 2020'den beri ise bu iddiaların aksine geri itme raporları çoğalıyor.

Yunanistan’ın köle planı ortaya çıktı! Korkunç uygulama

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ülkelerinin 'sağlam ama adil' bir göç politikasına sahip olduğu konusundaki ısrarlara karşın Guardian, sınır köylerdeki yerel halkın polis için 'çalışan' maskeli sığınmacılardan bahsettiğini ortaya çıkardı.

Yunanistan’ın köle planı ortaya çıktı! Korkunç uygulama

Aynı zamanda gazetenin iddiasına göre iki üst düzey Yunan yetkili, geri göndermelerde '3. ülke vatandaşlarının vekil olarak kullandığını' doğruladı.

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