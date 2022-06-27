Eski nişanlısı tarafından katledildi! Acılı anne adalet istedi: "Pınar Gültekin gibi olmasın"

"PINAR GÜLTEKİN GİBİ OLMASIN, HAKSIZ TAHRİK UYGULANMASIN"

Kızının masum olduğunu ve günahsız bir şekilde öldürüldüğünü vurgulayan Oskay, "İnşallah en ağır cezayı alsın. Ağırlaştırılmış müebbet alsın. Pınar Gültekin'i öldüren şahıs gibi ceza almasın. Haksız tahrik indirimi uygulanmasın. Bu tür caniler az bir ceza yatıp çıkmasın. Sonuçta Raziye geri gelmeyecek. Böyleleri gerçekten keşke idam olsa en güzel karar olur. İnşallah adalet yerini bulur, bu cani en ağır cezayı alır. Onun cezayı aldığı gün belki bir nebze yavrumun kanı yerde kalmayacak. Bir nebze diyorum, belki Rabbim içime bir soğukluk verecek. İnşallah tek hücrede Rabbim yaptıklarını yanına koymasın. Benim evladım her gün ölüm korkusuyla yaşadı, Allah da ona yaşattıklarını yaşasın. Her gün o korkuyla yaşamak nasıl bir duyguymuş, benim içimin yangınının duygusu nasıl bir şeymiş Rabbim kendi içine versin" dedi.

Raziye Oskay cinayetinin ikinci duruşması 28 Haziran Salı günü 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.