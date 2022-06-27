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Direksiyon kontrolünü kaybeden 2 şoför ağaçları devirerek karşı şeride uçtu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Direksiyon kontrolünü kaybeden 2 şoför ağaçları devirerek karşı şeride uçtu

İstanbul Bahçelievler’de direksiyon kontrolünü kaybeden şoför, hareket halinde olan araca çarptı. Kazanın etkisiyle araçlar refüjdeki ağaçları devirerek karşı şeride uçtu.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Değirmenbahçe Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada iki araç ağaçları devirip karşı şeride fırladı.

KONTROLÜNÜ KAYBETTİ, ÖNDEKİ ARACA ÇARPTI

İddiaya göre, 34 JOC 24 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 48 AC 498 plakalı araca çarptı.

KARŞI ŞERİDE UÇTU

Kaza sonrası araçlar refüjde bulunan ağaçları devirerek karşı şeride geçti.

YARASIZ KURTULDU

Olayda sürücüler şans eseri yara almadan kurtuldu.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Refüjde bulunan ağaçlar ise, çarpmanın etkisiyle devrildi. Yaklaşık 1 saat cadde üzerine yoğun trafik oluştu.

Çekicilerin kaza yapan araçları götürmesiyle trafik normale döndü.

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