Direksiyon kontrolünü kaybeden 2 şoför ağaçları devirerek karşı şeride uçtu
İstanbul Bahçelievler’de direksiyon kontrolünü kaybeden şoför, hareket halinde olan araca çarptı. Kazanın etkisiyle araçlar refüjdeki ağaçları devirerek karşı şeride uçtu.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Değirmenbahçe Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada iki araç ağaçları devirip karşı şeride fırladı.
KONTROLÜNÜ KAYBETTİ, ÖNDEKİ ARACA ÇARPTI
İddiaya göre, 34 JOC 24 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 48 AC 498 plakalı araca çarptı.
KARŞI ŞERİDE UÇTU
Kaza sonrası araçlar refüjde bulunan ağaçları devirerek karşı şeride geçti.
YARASIZ KURTULDU
Olayda sürücüler şans eseri yara almadan kurtuldu.
AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Refüjde bulunan ağaçlar ise, çarpmanın etkisiyle devrildi. Yaklaşık 1 saat cadde üzerine yoğun trafik oluştu.
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