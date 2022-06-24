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Van'da terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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Van’da terör örgütü PKK’nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

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