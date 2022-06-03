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Son dakika: Beykoz'da İSKİ'ye ait hafriyat kamyonu dereye düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Son dakika: Beykoz’da İSKİ’ye ait hafriyat kamyonu dereye düştü

Son dakika haberi... İstanbul Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan İSKİ'ye ait hafriyat kamyonu durağa çarparak dereye düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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