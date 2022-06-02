Sultangazi’de mahalleliyi korkutan olay! İSKİ boruları patladı

Eski Habipler Mahallesi Çınarlı Caddesi'nde bina inşaatı yapılan alanın yanındaki yol, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökme nedeniyle inşaatın istinat duvarı zarar görürken İSKİ'ye ait su borusu da patladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İSKİ, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.