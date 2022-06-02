Sultangazi'de mahalleliyi korkutan olay! İSKİ boruları patladı
Sultangazi'de inşaat alanının yanında yol çökmesi nedeniyle İSKİ'ye ait su borusu patladı. Polis ekipleri, çökmenin yaşandığı caddede geniş güvenlik önlemleri alırken, İSKİ ekipleri de suyu keserek onarım çalışması başlattı. Çöken alanda bulunan inşaata ait demirler vinç yardımıyla kaldırıldı.
Eski Habipler Mahallesi Çınarlı Caddesi'nde bina inşaatı yapılan alanın yanındaki yol, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çökme nedeniyle inşaatın istinat duvarı zarar görürken İSKİ'ye ait su borusu da patladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İSKİ, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çökmenin yaşandığı caddede geniş güvenlik önlemleri alırken, İSKİ ekipleri de suyu keserek onarım çalışması başlattı. Çöken alanda bulunan inşaata ait demirler vinç yardımıyla kaldırıldı.
İnşaat şirketinin yetkilileri, çökmenin İSKİ'ye ait su borusunun patlamasından kaynaklandığını savunurken, İSKİ yetkilileri ise inşaatın demirlerinin ağırlığı nedeniyle çökmenin meydana geldiğini belirtti.
Olay nedeniyle Çınarlı Caddesi trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FETÖ'cü hainlerden TSK'yı dizayn etme çabası! Kumpasın hesabı soruluyor
- Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
- Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2022 Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, koç, koyun fiyatları...
- PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 55 bin personel alımı olacak mı, var mı?
- MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2022 tarihi açıklandı mı?
- AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı! Anadolu Üniversite sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?
- TOKİ'den yeni konut proje müjdesi! Tarih belli oldu, 81 ilde yapılacak! TOKİ ucuz konut başvuru şartları...
- KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılacak? KPSS ödemeleri son gün ne zaman?
- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter sorun ne zaman düzelecek? Twitter bir hata oluştu...
- O meslekler kapsama alındı! 3600 ek gösterge ile 500-600-800 artış! Yeni taslak ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı
- AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
- 1.800 personel alımı yapılacak! Tercihler başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Branş dağılımı...