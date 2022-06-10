10 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İSKİ'den gizli zam: Su faturalarına 'kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli' yansıtıldı

İSKİ'den gizli zam: Su faturalarına 'kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli' yansıtıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2022
ABONE OL
İSKİ’den gizli zam: Su faturalarına ’kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli’ yansıtıldı

İstanbul'da ucuz su faturası vaadini yerine getiremeyen İBB'nin faturalara gizli zam yaptığı ortaya çıktı. Son iki ayda vatandaşların su faturalarına kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin yansıtıldığı görüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA