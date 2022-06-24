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FETÖ’nün Poyrazköy kumpasında ara karar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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FETÖ’nün Poyrazköy kumpasında ara karar

Ergenekon soruşturması kapsamında Poyrazköy’de mühimmat araması yapan polislerin de aralarında olduğu emniyet görevlilerine açılan FETÖ davasında ilk duruşmalar tamamlandı. 5 gün aralıksız yapılan duruşmalar sonunda mahkeme heyeti bir dizi ara karar aldı.

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