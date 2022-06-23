İzmir’de dehşet veren olayla ilgili gelişme! O anaokulu hakkında soruşturma başlatıldı

Çocukların kayıplara karışmasının ardından çevrede çocukları arayan öğretmen ve personelin ise durumu ailelere haber vermedikleri öne sürüldü. Çocuklarının kayıp olduğunu öğrenen aileler ise büyük panik yaşayarak her yerde çocuklarını aramaya başladı. Kayıp çocuklar, olaydan yaklaşık 3 saat sonra bitkin bir halde anaokulunun 3 kilometre uzağında, servis şoförü tarafından bulundu. Yaşanan olayın ardından çocukların aileleri, anaokulu müdürü Y.Ç. ve öğretmen G.B. hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu.