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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Küçük çocuk çakmakla oynarken yatağı yaktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Küçük çocuk çakmakla oynarken yatağı yaktı

İstanbul Arnavutköy’de evinde çakmakla oyun oynarken yatağı yakan 3 yaşındaki çocuk korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çocuğu kurtararak yangını söndürdü. Yaşadığı dehşetle birlikte korkarak ağlayan çocuğu itfaiye erleri oyun oynayarak sakinleştirdi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi Ardıçözü Sokakta dün saat 15.45 sularında 5 katlı bir binanın 2 katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yatak odasında oyun oynayan 3 yaşındaki Hamza Ali K., çakmakla oyun oynadığı sırada yatağı tutuşturdu.

Panikleyen annesi çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çocuğu kurtararak yangını söndürdü.

Yaşadığı dehşetle birlikte korkarak ağlayan çocuğu itfaiye erleri sakinleştirdi.

İtfaiyecilerin telsiz, el feneri, kask gibi malzemeleri ile oynayan çocuğu da sağlık kontrolleri yapılması için ambulansa itfaiye personeli teslim etti.

Ambulansta müdahalesi yapılan 3 yaşındaki çocuk daha sonrasında ailesine teslim edildi.

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