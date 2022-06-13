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Son dakika: İETT şaşırtmadı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dumanlar yükseldi! Yolcular tahliye edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2022 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
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Son dakika: İETT şaşırtmadı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dumanlar yükseldi! Yolcular tahliye edildi

Sefer sırasında duman çıkaran İETT otobüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şoför tarafından durdurularak yolcuların tahliyesi sağlandı. Bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsten dumanların yükseldiği anlar yer aldı.

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