Mısır'da şaşkına çeviren olay! Köpek öyle bir şey yaptı ki...
YAŞAM İHA
Mısır'ın Dekahliye kentinde görenleri şaşkına çeviren anlar kameraya yansıdı. Bir köpek yol ortasında ölü kedi buldu. Ondan sonra yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.
Mısır'ın Dekahliye kentinde bir köpek, Mansoura Üniversitesi'nin kapısının önündeki yolda cansız halde yatan kediyi önce kontrol etti.
Daha sonra ağzıyla yol kenarına taşıyarak gömdü.
O anlar ise çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alınırken, görüntüler sosyal medyada gündem haline geldi.
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