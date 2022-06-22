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Mısır'da şaşkına çeviren olay! Köpek öyle bir şey yaptı ki...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.06.2022
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Mısır’da şaşkına çeviren olay! Köpek öyle bir şey yaptı ki...

Mısır'ın Dekahliye kentinde görenleri şaşkına çeviren anlar kameraya yansıdı. Bir köpek yol ortasında ölü kedi buldu. Ondan sonra yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

Mısır'ın Dekahliye kentinde bir köpek, Mansoura Üniversitesi'nin kapısının önündeki yolda cansız halde yatan kediyi önce kontrol etti.

Mısır’da şaşkına çeviren olay! Köpek öyle bir şey yaptı ki...

Daha sonra ağzıyla yol kenarına taşıyarak gömdü.

Mısır’da şaşkına çeviren olay! Köpek öyle bir şey yaptı ki...

O anlar ise çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alınırken, görüntüler sosyal medyada gündem haline geldi.

Mısır’da şaşkına çeviren olay! Köpek öyle bir şey yaptı ki...

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