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Bilecik'te 20 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Bilecik’te 20 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Bilecik Söğüt’te 20 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara yol açtı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerin köylerine geleceğini hasar için incelemelerde bulunacağı belirtti.

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