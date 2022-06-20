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Bartın'da yaşlı adam ile çocuk kayalıklarda mahsur kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Bartın’da yaşlı adam ile çocuk kayalıklarda mahsur kaldı

Bartın’da deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan dayı ile yeğeni bölgeye sevk edilen emniyet güçlerince kurtarıldı. Olay esnasında ciddi korku yaşayan çocuk kendini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Bartın Amasra'ya bağlı Gömü köyünde dayısıyla beraber deniz kenarına balık tutmaya giden ve oyun oynarken kayalıklara çıkan çocuk mahsur kaldı. Yeğenini kurtarmak için kayalık alana giden dayı da düşerek yaralandı. Telefon ile yardım isteyen dayı ve yeğeninin imdadına da jandarma ve emniyet güçleri yetişti.

BALIK TUTMA EĞLENCESİ KABUS OLDU

Olay, Amasra ilçesine bağlı Gömü köyündeki Türkiye Taşkömürleri Kurumu'na (TTK) ait kullanılmayan kömür yıkama tesisinin bulunduğu bölgede yaşandı. Edinilen bilgilere göre 64 yaşındaki C.K., 6 yaşındaki yeğeni N.S.Y. ile birlikte deniz kıyısına balık tutmaya gitti.

MAHSUR KALDI

Dayısı balık tutarken bu sırada çevrede oynayan 6 yaşındaki N.S.Y. tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı. Dayı C.K. durumu fark edip yeğenini kurtarmak istedi ancak kayalıklara tırmanırken düşüp yaralandı. Dayı C.K. telefonla 112'yi arayıp yardım istemesi üzerine Jandarma, Polis, AFAD ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.

DAYI YARALANDI

Kayalıklarda mahsur kalan küçük kız halat yardımıyla güvenli bölgeye indirilirken yeğenine ulaşmak isterken düşüp yaralanan dayı ise sedyeye alınıp olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa taşındı.
Hastaneye kaldırılan C.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay sırasında büyük korku yaşayan küçük kız ise kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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