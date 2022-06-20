Bartın’da yaşlı adam ile çocuk kayalıklarda mahsur kaldı

Bartın Amasra'ya bağlı Gömü köyünde dayısıyla beraber deniz kenarına balık tutmaya giden ve oyun oynarken kayalıklara çıkan çocuk mahsur kaldı. Yeğenini kurtarmak için kayalık alana giden dayı da düşerek yaralandı. Telefon ile yardım isteyen dayı ve yeğeninin imdadına da jandarma ve emniyet güçleri yetişti.