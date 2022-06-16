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Son dakika | Sarıyer'de İETT aracı dehşet saçtı! Yaralılar var

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Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Son dakika | Sarıyer’de İETT aracı dehşet saçtı! Yaralılar var

Son dakika haberi...Sarıyer, Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde önce bir otomobile çarpan İETT otobüsü ardından yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Yaralılar var. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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