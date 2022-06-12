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İstanbul'da tehlikeli yolculuk! Kapısı arızalanan metro yolcuların canını hiçe saydı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2022 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022
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İstanbul’da tehlikeli yolculuk! Kapısı arızalanan metro yolcuların canını hiçe saydı

Son dakika haberi... Yenikapı-Seyrantepe Hacıosman hattında bir metro aracının kapısı açık şekilde seferine devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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