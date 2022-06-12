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Yozgat’ta selde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2022 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022
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Yozgat’ta selde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Yozgat'ta etkili olan şiddetli sağanak yağış ile sel sebebiyle iki ayrı bölgede mahsur kalan 9 vatandaş jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Bazı ilçelerde sel sebebiyle taşkınlar oluştu.

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