Son dakika | Üsküdar’da İETT otobüsü ile iki tur otobüsü çarpıştı! Manzara savaş ortamını andırıyor

Çarpışan otobüslerde ise maddi hasar meydana geldi. Caddenin bir yönü kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Otobüslerin çekici ile yoldan alınmasının ardından yolda trafik akışı normale döndü. Antalya'dan Ve Konya'dan İstanbul'a gezi için gelen vatandaşlar ise başka tur otobüslerinin kendilerinin almasını bir süre bekledi.