10 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmit’te dehşete düşüren olay! Babasını vuranın babasını bıçakladı

İzmit’te dehşete düşüren olay! Babasını vuranın babasını bıçakladı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
ABONE OL
İzmit’te dehşete düşüren olay! Babasını vuranın babasını bıçakladı

İzmit’te babasının tabancayla vurulduğunu öğrenen kişi, zanlıyı bularak babasını bıçakladı. Dehşete düşüren olayda babalar tedavi altına alınırken, 2 oğul emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

İzmit'te, İ.T., tartıştığı Yaşar M.'yi, bacağından tabancayla vurdu. Olayı haber alan R.M. de yaklaşık yarım saat sonra polis merkezi yakınlarında karşılaştığı İ.T.'nin babası F.T.'yi bıçakla yaraladı.

Yaşar M. ve F.T.'nin tedavileri sürürken, oğulları ise gözaltına alındı.

Olay, Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'ndeki bir çay ocağında dün saat 12.30 sıralarında, aralarında husumet olan İ.T. ile Yaşar M. karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.T., tabancayla Yaşar M.'yi bacağından vurdu. İ.T. yaklaşık 100 metre uzaklıktaki polis merkezine gidip teslim oldu.

Babasının yaralandığını öğrenen R.M., olaydan yaklaşık yarım saat sonra polis merkezinin karşısında bulunan kafede, şüpheli İ.T.'nin babası F.T. ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında R.M., F.T.'yi bıçaklayıp kaçtı. F.T., polis aracıyla hastaneye kaldırıldı. Polis, kısa sürede R.M.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Her iki şüphelinin de sorgularının sürdüğü bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA