İzmit’te dehşete düşüren olay! Babasını vuranın babasını bıçakladı

Olay, Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'ndeki bir çay ocağında dün saat 12.30 sıralarında, aralarında husumet olan İ.T. ile Yaşar M. karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.T., tabancayla Yaşar M.'yi bacağından vurdu. İ.T. yaklaşık 100 metre uzaklıktaki polis merkezine gidip teslim oldu.