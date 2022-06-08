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Son dakika: Ankara'da yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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Son dakika: Ankara’da yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı

Ankara'da iki gündür etkili olan sağanak yağış sonrası Çankaya Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki yol çöktü. Caddenin bir bölümü oluşan geniş çukur nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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