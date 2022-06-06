Esenyurt’ta 5 yaşındaki çocuğun üzerinden minibüs geçti! İdrar kanalı koptu

"KARIN BÖLGESİNİN ÜSTÜNDEN ARKA TEKERİYLE GEÇİYOR"

Oğlunun yaşadığı kazayı işteyken duyduğunu ve büyük korku içinde evine koştuğunu anlatan 3 çocuk babası 32 yaşındaki Şerif Çekli, "Yusuf arkadaşlarıyla beraber plastik motoruyla oynuyor. Orada 4'lü kavşak var, kendini yolun üstüne atıyor ama gelen servis aracı da görmüyor. Hatta orada komşunun bir tanesi 'Çocuk var' dediği halde karın bölgesinin üstünden arka tekeriyle geçiyor. Fark etmeden oldu ama sonuçta dikkat edilmesi lazım, mahalle, cadde üzeri her taraf çocuk kaynıyor. Ailem o anda evdeydi, ben işyerine gitmiştim, gece vardiyasındaydım. Kardeşim geldi Yusuf'a araba vurmuş. O an korkuyla, aceleyle mahalleye geldik. Yarası ağır olduğu için ambulans Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getiriyor. Zaten kaza yaptığı yerde biraz sürüklenmiş arabanın tekeri dahi gözüküyor, korktuk yani işin gerçeği bayağı korktuk. Çok zor bir ameliyattı. Onu gerçekleştirdiler, güzel, sağlıklı bir şekilde. Şu an biraz daha iyi, ilerleyen zamanlarda daha da iyi olacak. Ailelerin çocuklarına daha çok dikkat etmesi, belli bir saatten sonra sokağı yasaklamaları onlar içinde daha iyi olur. Şikayetçi olduk, avukatımıza vekaletimi verdim, gerekli işlemi onlar yapacak. Çocuk aracın nereden, nasıl geleceğini tahmin edemeyebilir, hız sınırının gerektiği kadar düşük olması lazım" şeklinde konuştu.



"ULUSLARARASI ARENADA BU BÖLGENİN EN ZOR AMELİYATLARINDAN"

Operasyona ilişkin bilgi veren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Çelebi ise, "İlk geldiğinde çocuk işeyemiyordu. Bu bölgenin özellikle çocuklardaki onarımı çok zor. Çocuğun da genel durumu müsait olmadığı zaman genelde beklemeyi tercih ediyoruz 4 ila 6 ay. Uluslararası arenada da bu şekilde fakat bu çocuğumuzun geldiğinde o bölgede kırıkları vardı. O bölge bize girer girmez tamiri mümkün hissini verdi, aynı gün ameliyatına girdik. Gerçekten idrar kesesi ve prostattan penise giden idrar kanalı tamamen ayrılmış birbirine uzaklaşmış ve arada kan mevcuttu. Buraları temizledikten sonra her 2 ucu serbestleştirerek birbirine tekrar birleştirilebileceğini gördük ve birleştirdik. Uluslararası arenada bu bölgenin en zor ameliyatlarından biridir" diye konuştu.



"ÖMÜR BOYU İDRAR KAÇIRMA SÖZ KONUSU OLABİLİYOR"

Küçük çocuğun başarılı operasyon sonra tedavi sürecinin tamamlanmasıyla herhangi bir problem yaşamayacağını öngördüklerini ifade eden Doç. Dr. Çelebi, "Erken dönemde onarılmasaydı her iki idrar kesesi ucu ve penis ucu birbirinden uzaklaştığı için daha uzak bir alanda iyileşip arası da kan ve kemikle dolacaktı. Daha sonra bu çocuğun hem cinsel hayatı hem işeme hayatında çeşitli sıkıntıları beraberinde getirecek, sürekli daralmalar yaşayacaktı. Fakat erken onarılarak hem cinsel hayatını hem de erken dönem işemesinin etkilenmemesi sağlanmış oldu. İdrar kaçakları olabiliyor. Bu çocuk için erken onarım elbette çocuğun geleceğine çok önemli katkılar sağlamış oldu. Gayet başarılı bir şekilde yapıldı, idrarını tama yakın tutacağını herhangi bir problem yaşamayacağını öngörüyoruz. Eğer bu bölgenin onarımında herhangi bir sıkıntı olursa ömür boyu idrar kaçırma söz konusu olabiliyor. Özellikle yaz sezonu travmaları biz daha çok görmeye başladık. Küçük çocukların cadde ve oyun alanlarına çok dikkat etmek lazım. Özellikle kör noktalardan araçların geçeceği alanlarda oynarken dikkat edilmesi lazım" dedi.