06 Haziran 2022, Pazartesi
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Son dakika: Bebek’teki rezalette flaş gelişme: İfadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken "Uğur Dündar" detayı
Son dakika haberi... Beşiktaş Bebek sahilinde halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulunan iki şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Genç kadınla ilişkiye girdiğini kabul eden sapık, o sırada bilincinin yerinde olmadığını söylerken, akıl sağlığı yerinde olmadığı öğrenilen Maria ise kendisine daha önce de özel görüntülerinin çekilerek şantaj yapıldığını iddia etti. Maria T., ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ederek, "Bana daha önceden özel görüntülerim çekilerek şantaj yapıldı. Ben daha önceden Uğur Dündar ile Hodri Meydan programına çıkmıştım. Programa çıkma amacım ilişkiye girmemden dolayıdır." diye konuştu.