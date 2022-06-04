Zonguldaklıları hayrete düşüren olay! Araçlarını o halde görünce şoke oldular

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Murat Kılıç, ''Valla havanın bozukluğundan kaynaklı sanırım. Hava da toz bulutu var sanırım. Buradan doğru yıkmaya gideceğiz. Sabah bırakmıştım arabamı. Şu an alıyorum bir kaç saat içerisinde arabam bu hala geldi. Valla bende ne olduğunu anlayamadım'' dedi.