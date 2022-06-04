Zonguldaklıları hayrete düşüren olay! Araçlarını o halde görünce şoke oldular
Zonguldak'ta şehir merkezinde akşam sularında yaşanan toz bulutu sebebiyle yüzlerce araç sarı renge boyandı. Otoparklara giden vatandaşlar araçlarıyla yıkamacıların yolunu tuttu.
Sahra Çölü üzerinden şiddetli rüzgar ile Türkiye'ye kadar ulaşan toz bulutu akşam sularında Zonguldak başta olmak üzere pek çok kenti toza boyadı.
GÖRDÜKLERİ MANZARA KARŞISINDA ŞOKE OLDULAR
Zonguldak'ta kent merkezinde sabah saatlerinde arabalarını otoparka çeken vatandaşlar akşam saatlerinde arabalarını otoparktan almak istedikleri sırada gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
YÜZLERCE ARAÇ SARIYA BOYANDI
Yüzlerce araç toz bulutundan dolayı sarıya boyandı.
Otoparklara gelen vatandaşlar araçları alarak doğruca yıkamacıların yolunu tuttu.
"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"
Murat Kılıç, ''Valla havanın bozukluğundan kaynaklı sanırım. Hava da toz bulutu var sanırım. Buradan doğru yıkmaya gideceğiz. Sabah bırakmıştım arabamı. Şu an alıyorum bir kaç saat içerisinde arabam bu hala geldi. Valla bende ne olduğunu anlayamadım'' dedi.
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