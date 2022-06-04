Erzurum’da ihbara giden polis bıçaklandı! Zanlı kıskıvrak yakalandı
Erzurum’da psikolojik rahatsızlığı olan kişi emniyet güçlerine bıçakla saldırdı. Saldırı sonucunda bir polis bıçakla boynundan yaralandı. Kaçan zanlı emniyet güçlerince kıskıvrak yakalandı.
Olay, akşam sularında Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Hasani Basri Mahallesi'nde yaşandı. Psikolojik rahatsızlığı olan Yakup D.'nin fenalaşması üzerine etraftakiler tarafından 112 Acil Sağlık ekibine ihbar etti.
SAĞLIK EKİPLERİ POLİSTEN DESTEK İSTEDİ
Yakup D. olay yerine gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca, sağlık çalışanları polis ekiplerinden destek istedi.
POLİS BOYNUNDAN BIÇAKLANDI
Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin müdahalesi sırasında Yakup D. cebinden çıkardığı bıçakla, polis memuru V.Y.'yi boynundan bıçakladı.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
Yaralı polis memuru ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için arama çalışması başlattı. Olay yeri ve çevresinde büyük güvenlik önlemi alan ekipler, metruk binaları da didik didik aradı.
1,5 KİLOMETRE ÖTEDE KISKIVRAK YAKALANDI
Kaçan zanlıyı polis ekipleri olay yerinden 1.5 kilometre uzaklıktaki Mahallebaşı semtindeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan zanlının 11 suç kaydının da olduğu öğrenildi.
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