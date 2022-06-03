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Adıyaman’da kahreden ölüm! Geri geri giden minibüs 5 yaşındaki Meryem'in sonu oldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Adıyaman’da kahreden ölüm! Geri geri giden minibüs 5 yaşındaki Meryem’in sonu oldu

Adıyaman’da evinin önünde oyun oynadığı sırada geri geri giden minibüsün altında ezilen 5 yaşındaki Meryem, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kahreden olay kameralara ise anbean kaydedildi.

Adıyaman'da evinin önünde oyun oynadığı sırada geri geri giden minibüsün altında ezilen 5 yaşındaki Meryem, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kahreden olay kameralara ise anbean kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi 409 Sokak'taki evlerinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Suriyeli Meryem Genco, geri geri giden Abuzer Y. hakimiyetindeki plakası öğrenilemeyen minibüsün altında ezildi.

Küçük çocuğa çarptığını gören Abuzer Y., araçtan hemen inerek küçük kızı aracın altından çıkardı. Sürücü Abuzer Y., kucakladığı Meryem Genco'yu zaman kaybetmeden araca bindirerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan Meryem Genco, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi daha sonra hastane morguna alındı.

FECİ KAZA KAMERADA

Yaşanılan feci olay kameralara saniye saniye yansırken hayatını kaybeden Meryem Genco'nun 3 çocuklu olan Fatma ve Halit Genco çiftinin en büyük çocukları olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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