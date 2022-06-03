Adıyaman’da kahreden ölüm! Geri geri giden minibüs 5 yaşındaki Meryem’in sonu oldu

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan Meryem Genco, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi daha sonra hastane morguna alındı.

FECİ KAZA KAMERADA

Yaşanılan feci olay kameralara saniye saniye yansırken hayatını kaybeden Meryem Genco'nun 3 çocuklu olan Fatma ve Halit Genco çiftinin en büyük çocukları olduğu öğrenildi.