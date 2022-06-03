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Ankara toz bulutu son dakika: Kum fırtınası (toz fırtınası) ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur?
Son dakika... Meteoroloji tarafından 17 ilde toz taşınımı uyarısı verildi. Suriye'den gelen toz bulutları, Güney Doğu illerini kaplarken, toz bulutu Ankara'ya kadar uzandı. Ankara toz bulutu altında kalırken, toz bulutunun ne zaman biteceği ve neden oluştuğu araştırılmaya başlandı. Peki, kum fırtınası (toz fırtınası) ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur? İşte toz taşınımı olarak bilinen kum fırtınası hakkında merak edilenler...