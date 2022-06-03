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Haberler Galeri Ankara toz bulutu son dakika: Kum fırtınası (toz fırtınası) ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur?

Ankara toz bulutu son dakika: Kum fırtınası (toz fırtınası) ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur?

Son dakika... Meteoroloji tarafından 17 ilde toz taşınımı uyarısı verildi. Suriye'den gelen toz bulutları, Güney Doğu illerini kaplarken, toz bulutu Ankara'ya kadar uzandı. Ankara toz bulutu altında kalırken, toz bulutunun ne zaman biteceği ve neden oluştuğu araştırılmaya başlandı. Peki, kum fırtınası (toz fırtınası) ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur? İşte toz taşınımı olarak bilinen kum fırtınası hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 13:19
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Ankara toz bulutu son dakika: Kum fırtınası toz fırtınası ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur?

Son dakika... Suriye'den gelen ve Güney Doğu illerini etkisi altına alan toz bulutu Ankara'ya kadar uzandı ve başkenti kapladı. Akşam saatlerinden itibaren Ankara'da etkili olan toz bulutunun ne zaman biteceği merak ediliyor. 17 il için yapılan toz bulutu uyarısı ile ilgili Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Peki, kum fırtınası (toz fırtınası) ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ankara toz bulutu son dakika: Kum fırtınası toz fırtınası ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur?

TOZ BULUTU NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da görülen Suriye kaynaklı toz taşınımının 3 Haziran Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra toz bulutununu etkisini yitireceği açıklandı.

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Ankara toz bulutu son dakika: Kum fırtınası toz fırtınası ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur?

Meteoroloji, başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde vatandaşları uyardı.

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Ankara toz bulutu son dakika: Kum fırtınası toz fırtınası ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur?

KUM FIRTINASI VE TOZ FIRTINASI NEDİR?

Kum fırtınası terimi çoğunlukla çöldeki kum fırtınası bağlamında kullanılır ve özellikle Sahra'da görünürlüğü düşüren ince parçacıkların yanı sıra, önemli bir miktarda daha büyük kum parçacıklarının yüzeye yakın yerlerde uçurulduğunda kullanılr.

Toz fırtınası terimi ise daha ince parçacıkların uzun mesafelerde uçurulduğunda ve özellikle kentsel alanları etkilediğinde kullanılır.

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Ankara toz bulutu son dakika: Kum fırtınası toz fırtınası ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur?

KUM FIRTINASI HAKKINDA

Kum fırtınası veya toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan meteorolojik olay. Kum fırtınası, boranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıkar. Parçacıklar, uçurulma ve durdurulma ile nakledilir ve bir yerde toprak erozyonuna ve başka yerde depozisyona neden olur.