Ankara toz bulutu son dakika: Kum fırtınası (toz fırtınası) ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur?

Son dakika... Suriye'den gelen ve Güney Doğu illerini etkisi altına alan toz bulutu Ankara'ya kadar uzandı ve başkenti kapladı. Akşam saatlerinden itibaren Ankara'da etkili olan toz bulutunun ne zaman biteceği merak ediliyor. 17 il için yapılan toz bulutu uyarısı ile ilgili Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Peki, kum fırtınası (toz fırtınası) ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur? İşte son gelişmeler...