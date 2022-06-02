Meteoroloji uyarmıştı: Türkiye'nin güneyi toz bulutu etkisi altında

Meteoroloji'den sabah saatlerinde Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Bu uyarı sonrası Suriye üzerinden gelen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde etkisini gösteren toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor. Öte yandan Hatay'ın İskenderun ilçesi de Suriye üzerinden gelen toz taşınımının etkisi altına girdi.