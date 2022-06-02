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Meteoroloji uyarmıştı: Türkiye'nin güneyi toz bulutu etkisi altında

Meteoroloji'den sabah saatlerinde Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Bu uyarı sonrası Suriye üzerinden gelen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde etkisini gösteren toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor. Öte yandan Hatay'ın İskenderun ilçesi de Suriye üzerinden gelen toz taşınımının etkisi altına girdi.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 20:27 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 20:51
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Meteoroloji uyarmıştı: Türkiye’nin güneyi toz bulutu etkisi altında

Gaziantep kent merkezi başta olmak üzere Nurdağı, İslahiye ve Araban ilçelerinde öğleden sonra etkisini gösteren toz taşınımı akşam saatlerine kadar devam etti.

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Meteoroloji uyarmıştı: Türkiye’nin güneyi toz bulutu etkisi altında

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, toz taşınımının etkili olduğu bölgelerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji uyarmıştı: Türkiye’nin güneyi toz bulutu etkisi altında

ŞANLIURFA

Şanlıurfa merkez ve Siverek ilçesinde toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının yarın akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiğini belirtti.

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Meteoroloji uyarmıştı: Türkiye’nin güneyi toz bulutu etkisi altında

KİLİS

Kilis'te de öğleden sonra başlayan toz taşınımı, akşam saatlerinde yoğunlaştı.

Kent merkezlerinde yoğunluğu artan toz bulutu nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

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Meteoroloji uyarmıştı: Türkiye’nin güneyi toz bulutu etkisi altında

HATAY

Hatay'ın İskenderun ilçesi Suriye üzerinden gelen toz taşınımının etkisi altına girdi.

Öğleden sonra etkili olan toz bulutu görüş havanın kararmasına neden oldu.
İskenderun merkezde ve körfezde toz taşınımı etkisini artırıyor.