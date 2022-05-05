Irak’ta kum fırtınası! Yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı

Başkent Bağdat'taki Yermuk Eğitim Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 600'den fazla kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve hastaların çoğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kum fırtınası nedeniyle herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini belirten açıklamada, sağlık personelinin alarma geçtiği aktarıldı. Açıklamada hastanelere kaldırılanlarının çoğunun güvenlik güçleri mensubu olduğu bildirildi.