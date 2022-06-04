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Son dakika: Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2022
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Son dakika: Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre,bugün saat 12.02'de, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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