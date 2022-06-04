Esra Erol’da büyük kavuşma! Bir annenin gözyaşlarını daha bitirdi

Sesini duyurmak için her yolu deneyen acılı annenin Esra Erol yüzünü güldürdü. Anne oğulun kavuştuğu anın görüntülerini yayınlayan başarılı sunucu "Anne çocuğuna kavuştu, aracılık ettik mi ettik. Programın gücünü ortaya koyduk. Benim için en önemlisi sizin yüzünüzdeki gülümseme" dedi.