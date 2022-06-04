Esra Erol’da büyük kavuşma! Bir annenin gözyaşlarını daha bitirdi
Hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri ekrana taşımaya devam eden Esra Erol, bir kavuşmaya daha imza attı. 8 yaşındaki oğlunu eski eşi Volkan Kıvılcım’ın kaçırdığını söyleyerek Esra Erol’dan yardım isteyen Burcu Siyahkaş, günlerdir görmediği oğluna gözyaşları içinde kavuştu.
Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşımaya devam ediyor.
Esra Erol'da programına katılan Burcu Siyahkaş, 24 Nisan tarihinde velayeti kendisinde olan 8 yaşındaki oğlunu eski eşi Volkan Kıvılcım'ın kaçırdığını söyleyerek yardım istedi. Eski eşi Volkan Kıvılcım tarafından kaçırılan 8 yaşındaki oğlunu Esra Erol buldu.
Sesini duyurmak için her yolu deneyen acılı annenin Esra Erol yüzünü güldürdü. Anne oğulun kavuştuğu anın görüntülerini yayınlayan başarılı sunucu "Anne çocuğuna kavuştu, aracılık ettik mi ettik. Programın gücünü ortaya koyduk. Benim için en önemlisi sizin yüzünüzdeki gülümseme" dedi.
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