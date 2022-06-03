03 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: AFAD açıkladı: Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD açıkladı: Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
ABONE OL
Son dakika: AFAD açıkladı: Datça’da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... AFAD sosya medyha hesabından duyurdu. Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.05'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA