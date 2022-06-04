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Son dakika: Balıkesir'de hissedilen deprem! AFAD ve Kandilli açıkladı: Büyüklüğü...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
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Son dakika: Balıkesir’de hissedilen deprem! AFAD ve Kandilli açıkladı: Büyüklüğü...

Gelen son dakika haberine göre; Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Bursa ve Balıkesir'de hissedildi. İşte depremden ilk görüntü...

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