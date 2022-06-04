04 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu son dakika? Balıkesir deprem kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu son dakika? Balıkesir deprem kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
ABONE OL
Balıkesir ve Bursa’da deprem mi oldu son dakika? Balıkesir deprem kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bursa ve Balıkesir'de şiddetli bir deprem yaşandı. Vatandaşlar depremin büyüklüğü hakkında gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu son dakika? Balıkesir deprem kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu son dakika? Balıkesir deprem kaç büyüklüğünde? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursa ve Balıkesir'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Bölgede yaşayanlar depremin büyüklüğü hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu son dakika? Balıkesir deprem kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

Balıkesir ve Bursa'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.

Saat 01.13 de merkez üssü Balıkesir'in Karesi ilçesinde ilk verilere göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Marmara ve Ege'de bir çok yerde hissedildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA