Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu son dakika? Balıkesir deprem kaç büyüklüğünde? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursa ve Balıkesir'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Bölgede yaşayanlar depremin büyüklüğü hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu son dakika? Balıkesir deprem kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...