Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu son dakika? Balıkesir deprem kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
GÜNDEM ahaber.com.tr
Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bursa ve Balıkesir'de şiddetli bir deprem yaşandı. Vatandaşlar depremin büyüklüğü hakkında gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu son dakika? Balıkesir deprem kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu son dakika? Balıkesir deprem kaç büyüklüğünde? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursa ve Balıkesir'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Bölgede yaşayanlar depremin büyüklüğü hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu son dakika? Balıkesir deprem kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
Balıkesir ve Bursa'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.
Saat 01.13 de merkez üssü Balıkesir'in Karesi ilçesinde ilk verilere göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Marmara ve Ege'de bir çok yerde hissedildi.
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