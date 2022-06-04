04 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şile’de korku dolu anlar! Ölümden döndüler

Şile’de korku dolu anlar! Ölümden döndüler

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
ABONE OL
Şile’de korku dolu anlar! Ölümden döndüler

İstanbul Şile’de denize giren ve boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Havaların ısınmasının ardından birçok İstanbullu dün ve bugün Şile'ye akın etti. Şile'de Akçakese bölgesinde yüzmek için denize giren 4 vatandaş boğulma tehlikesi yaşadı.

2 KİŞİ KAYBOLMUŞTU

İstanbul Şile'de geçen yıl temmuz ayında aynı gün, Ayazma ve Kızılcaköy plajında denize giren 2 kişi boğulmuş; 2 kişi de kaybolmuştu. Acı olayın ardında Şile Kaymakamlığı tarafından bölgede denize girilmesi yasaklanmıştı.

Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı cankurtaranlar, denizde boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişiyi kurtardı.

Kurtarılan vatandaşlar cankurtaranlar tarafından karaya çıkartıldı.

Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA