Şile’de korku dolu anlar! Ölümden döndüler
YAŞAM DHA
İstanbul Şile’de denize giren ve boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Havaların ısınmasının ardından birçok İstanbullu dün ve bugün Şile'ye akın etti. Şile'de Akçakese bölgesinde yüzmek için denize giren 4 vatandaş boğulma tehlikesi yaşadı.
2 KİŞİ KAYBOLMUŞTU
İstanbul Şile'de geçen yıl temmuz ayında aynı gün, Ayazma ve Kızılcaköy plajında denize giren 2 kişi boğulmuş; 2 kişi de kaybolmuştu. Acı olayın ardında Şile Kaymakamlığı tarafından bölgede denize girilmesi yasaklanmıştı.
Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı cankurtaranlar, denizde boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişiyi kurtardı.
Kurtarılan vatandaşlar cankurtaranlar tarafından karaya çıkartıldı.
Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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