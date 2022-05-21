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İETT aracı facianın eşiğinden döndü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2022
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İETT aracı facianın eşiğinden döndü!

Büyükçekmece’de yol çalışmasını son anda fark eden ve hızla gelen İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada bir kişi hafif yaralanırken yaşanan kaza anı ise otobüsün araç kamerası tarafından kaydedildi.

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