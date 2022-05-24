24 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İETT otobüs şoförünü bu kez de motosiklet sürücüsü bıçakladı

İETT otobüs şoförünü bu kez de motosiklet sürücüsü bıçakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
ABONE OL
İETT otobüs şoförünü bu kez de motosiklet sürücüsü bıçakladı

Avcılar'da 2 ay önce kullandığı otobüsü taşlı saldırıya uğrayan İETT şoförü Tarık Akçam, bu kez de Esenyurt'ta motosiklet sürücüsünün bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarken, kolundan yaralanan Tarık Akçam art arda yaşadığı bu saldırılara tepki gösterdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA